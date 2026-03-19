Córdoba: desapareció Esmeralda, una nena de dos años, y activaron la Alerta Sofía

Esmeralda Pereyra Sofía fue vista por última vez este miércoles a las 14:30 en su casa, ubicada en la localidad de Cosquín.

Hoy 00:05

Un intenso operativo de búsqueda se desplegó este miércoles en la ciudad de Cosquín, en Córdoba, luego de la desaparición de Esmeralda Pereyra López, una nena de dos años. Por las circunstancias del caso, las autoridades activaron el Alerta Sofía para difundir su foto y sus datos.

Según informó la Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín, a cargo de la doctora Silvana Pen, la menor mide 60 centímetros, tiene tez trigueña, pelo castaño claro y viste un body gris. Fue vista por última vez alrededor de las 14:30 en su casa, ubicada en el barrio San José Obrero.

Las alarmas se encendieron esta tarde, cuando el abuelo de la nena llegó a la casa familiar y se dio cuenta de que Esmeralda no estaba donde debía estar. En esa línea, la mamá de la menor, identificada como Tania López, de 24 años, declaró ante la policía que perdió de vista a su hija cerca de las 14:30, mientras ella preparaba el almuerzo.

A partir de ese momento, se inició una búsqueda en el interior de la propiedad y en viviendas cercanas, pero no lograron dar con su paradero. Por ese motivo, realizaron la denuncia y se activó el protocolo correspondiente.