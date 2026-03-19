La Banda: acusan a una mujer de pagar con transferencias falsas en una carnicería

La sospechosa habría realizado al menos 27 operaciones que nunca se acreditaron, generando un perjuicio de unos $320 mil. Intervino la Policía y la Fiscalía, y se alcanzó un acuerdo de pago.

Hoy 06:51

Una mujer de 37 años fue acusada de llevar adelante una presunta maniobra de estafa mediante el uso de transferencias virtuales falsas en una carnicería del barrio Centro de La Banda. El hecho es investigado por personal policial tras la denuncia de la encargada del comercio afectado.

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El episodio salió a la luz ayer, alrededor de las 13.10, cuando la sospechosa —identificada con el apellido Torres— se presentó en el local ubicado en la intersección de Dorrego y San Lorenzo para realizar una compra, como lo hacía habitualmente.

Según indicaron fuentes policiales y judiciales, la clienta abonaba la mercadería mediante billeteras virtuales, pero los pagos nunca se acreditaban en la cuenta del comercio. La situación generó sospechas en la encargada del local, una mujer de 53 años, quien decidió revisar los movimientos.

Tras un relevamiento, la empleada detectó al menos 27 transferencias realizadas a nombre de la acusada que no impactaron en la cuenta bancaria, lo que habría generado un perjuicio económico cercano a los 320 mil pesos.

Ante esta situación, y al concretarse una nueva operación que tampoco se acreditó, la mujer fue retenida en el lugar hasta la llegada de efectivos de la Comisaría 14. Posteriormente, ambas partes fueron trasladadas a la dependencia policial para avanzar con las actuaciones correspondientes.

La investigación sostiene la hipótesis de una maniobra sistemática de estafa reiterada, teniendo en cuenta la cantidad de operaciones irregulares detectadas a lo largo del tiempo.

Intervino en el caso la fiscal Ximena Jerez, quien dispuso que las partes intenten arribar a un acuerdo. En ese marco, la acusada entregó una suma de 80 mil pesos como parte de pago y se comprometió, mediante acta policial, a saldar el resto de la deuda en los próximos días.

Tras el acuerdo, la mujer recuperó la libertad, mientras continúan las actuaciones para esclarecer completamente lo sucedido.