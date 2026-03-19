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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAR 2026 | 21º
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Iron Maiden mostró el primer tráiler de su documental y generó expectativa

El film indaga en las particularidades de su música, de su identidad visual y de cómo fueron sorteando las diferentes épocas y corrientes del rock.

Hoy 07:25

Iron Maiden dio a conocer el tráiler de su documental Burning Ambition. Se trata de un film que recorre su agitada y exitosa carrera a lo largo de las décadas: los altibajos, los mayores momentos de éxito, las intimidades entre los miembros de la banda y también la conexión con sus fanáticos.

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Dirigida por Malcolm Venville, esta producción especial para fans, pero también para aquellos que quieran acercarse a la banda de metal, indaga en las particularidades de su música, de su identidad visual y de cómo fueron sorteando las diferentes épocas y corrientes del rock, como la explosión del grunge en los 90.

El film cuenta con testimonios de diferentes músicos y personas relacionadas con la banda, artistas influenciados y más, entre los que se encuentran el actor español y fanático del metal Javier Bardem, Lars Ulrich de Metallica, Tom Morello de Rage Against the Machine y Scott Ian de Anthrax, entre otros.

Como parte de la presentación de este tráiler, que adelanta lo que será  una película que combina rock, emotividad, potencia e historia de la música, la banda expresa el lema: “Si eres fan de Iron Maiden, eres  parte de una familia”.

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