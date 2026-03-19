Dafne Keen mostró su exigente rutina de entrenamiento y generó repercusión en las redes

La actriz compartió un video de su preparación física, destacando el esfuerzo que realiza para afrontar sus roles de alta exigencia en cine y televisión.

Hoy 07:39

La actriz Dafne Keen volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir un vistazo poco habitual de su rutina de entrenamiento. El video, publicado originalmente por su entrenadora Laura J. Quinn, muestra una intensa sesión de ejercicios enfocada en su preparación física.

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En las imágenes, la intérprete de 21 años aparece realizando distintos movimientos con precisión y energía, vistiendo un conjunto deportivo rojo. La publicación fue rápidamente replicada por seguidores, quienes destacaron su disciplina, resistencia y compromiso físico. Keen acompañó el clip con un mensaje breve: “gym”.

La actriz alcanzó reconocimiento internacional por su papel en Logan, donde interpretó a una joven mutante. Desde entonces, ha consolidado su carrera con proyectos que demandan tanto a nivel físico como actoral. Entre sus trabajos recientes se destaca su participación en la serie The Acolyte, donde dio vida a la padawan Jecki Lon. Aunque la producción tuvo una sola temporada, Keen describió la experiencia como un objetivo cumplido dentro de la franquicia que admira desde niña.

En 2024, la actriz regresó a la pantalla grande retomando su papel como Laura/X-23 en Deadpool & Wolverine, donde compartió nuevamente escena con Hugh Jackman. Su participación reavivó las especulaciones sobre una posible continuidad dentro del universo cinematográfico de Marvel.

De cara al futuro, Keen tiene previsto sumarse a la tercera temporada de Percy Jackson and the Olympians, donde interpretará a la diosa Artemisa. En ese contexto, su reciente rutina de entrenamiento refleja el nivel de preparación necesario para afrontar personajes de alto desgaste físico.

Además de su trabajo como actriz, Keen también avanza en el ámbito de la producción con el proyecto “The Marshmallow Experiment”, en el que participará tanto delante como detrás de cámara, ampliando así su rol creativo en la industria.

Dafne Keen

Con una agenda cargada y una creciente diversidad de proyectos, Dafne Keen continúa consolidando su carrera, combinando exigencia física, desarrollo actoral y nuevas responsabilidades en producción. Su reciente publicación en el gimnasio refuerza la idea de que el rendimiento en pantalla también implica un fuerte trabajo previo fuera de ella.