Qué es y cómo funciona el Alerta Sofía, el sistema para la búsqueda de niños desaparecidos en Argentina

El protocolo que busca maximizar la difusión de información fue activado para Esmeralda Pereyra López, la nena de 2 años que desapareció en Córdoba.

Hoy 08:06

El tiempo es un factor decisivo cuando un menor desaparece. La rapidez en la difusión de la información y la acción coordinada de distintos actores pueden resultar determinantes. Para estos casos, existen protocolos diseñados específicamente para responder de manera inmediata.

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En Argentina, el Alerta Sofía es el sistema destinado a la búsqueda urgente de niños y niñas en peligro. Su implementación, sus criterios de activación y su impacto en la localización de menores han sido objeto de análisis desde su creación.

¿Qué es el Alerta Sofía y cómo funciona?

El Alerta Sofía es un sistema de emergencia diseñado para la búsqueda de menores de 18 años desaparecidos en situaciones de extrema urgencia, cuando se presume que están en grave peligro.

Se activa exclusivamente en situaciones de máxima gravedad, cuando las autoridades determinan que la persona desaparecida corre un riesgo inminente y que su localización requiere el apoyo inmediato de la comunidad.

El protocolo se pone en marcha solo si se cumplen ciertos requisitos específicos, que incluyen:

La existencia de una denuncia formal y una investigación en curso.

Que el caso esté vinculado a un posible secuestro o desaparición en riesgo inminente.

Contar con información precisa y verificable para su difusión.

La solicitud de activación por parte de un fiscal o juez, quienes evalúan la necesidad de su implementación.

Una vez que se activa, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), coordina la difusión de la información del menor desaparecido a través de múltiples canales:

Dispositivos móviles: mensajes de alerta a teléfonos celulares en un área geográfica determinada.

Medios de comunicación masiva: anuncios en radio y televisión.

Correo electrónico: envío masivo a organismos gubernamentales y ONGs especializadas.

Redes sociales: Facebook, en colaboración con el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC), muestra la alerta en los muros de los usuarios ubicados en la zona donde ocurrió la desaparición.

Este sistema es utilizado de manera selectiva, ya que su efectividad depende de la excepcionalidad de los casos. Las estadísticas indican que en Argentina se reportan alrededor de 7.000 desapariciones de menores al año, de las cuales el 60% son resueltas en las primeras 72 horas.

Sin embargo, los casos que involucran delitos representan menos del 1% del total. Por ello, el Alerta Sofía solo se activa entre dos y tres veces al año.

El objetivo del protocolo es generar un impacto inmediato, movilizando tanto a la comunidad como a las fuerzas de seguridad para que la búsqueda se realice en el menor tiempo posible.

¿Cómo nació el Alerta Sofía?

El Alerta Sofía fue implementado en Argentina en marzo de 2019 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la gestión de Patricia Bullrich. Su desarrollo fue posible gracias a la colaboración entre el gobierno, Facebook y el ICMEC, replicando un modelo ya vigente en otros países.

El sistema tiene su antecedente en la Alerta Amber, creada en 1996 en Estados Unidos tras la desaparición de Amber Hagerman, una niña de diez años que fue secuestrada y asesinada en Texas.

Su caso motivó la creación de un sistema de alerta pública con el fin de notificar de manera inmediata a la población cuando se registra la desaparición de un menor en riesgo.

Este mecanismo ha sido adoptado en diversos países, incluyendo Canadá, Francia, Alemania, México y Ecuador. Argentina fue el segundo país de Latinoamérica en incorporarlo.

En el contexto local, el sistema fue bautizado como Alerta Sofía en homenaje a Sofía Herrera, quien desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego.

A diferencia de otros métodos de búsqueda, este protocolo incorpora participación ciudadana, permitiendo que la comunidad colabore en la localización del menor desaparecido mediante la difusión de información.

Esmeralda Pereyra Gomez.

Esta madrugada el protocolo fue activado para Esmeralda Pereyra López, la nena de 2 años que desapareció en Córdoba. El Ministerio de Seguridad Nacional solicitó la colaboración de la comunidad tras la desaparición de Esmeralda en la localidad de Cosquín.

La última vez que la familia vio a la niña de 2 años fue este miércoles a las 14.30, cuando se encontraba con su hermano en la puerta de su casa, en Jacinto Piedra al 400. Tania, la mamá, hizo la denuncia a la policía cerca de las 16 cuando ya había revisado por toda la casa sin tener resultados. “Pido que me ayuden a encontrarla sana y salva”, insistió entre lágrimas a la prensa.

Se anunció que Esmeralda mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tiene tez blanca, cabello castaño, largo y ondulado que le llega por los hombros y ojos marrones. La Fiscalía de Instrucción 2do turno de Cosquín a cargo de la Dr. Silvana Pen solicita que ante cualquier información, comunicarse con la línea 134, 911 o acercarse a una sede policial.