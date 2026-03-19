Kuwait frustró “un complot terrorista” con células dormidas de Hezbollah

Los miembros de la célula, afiliada a la organización, recibieron entrenamiento en el extranjero. Fueron detenidas 10 personas por el hecho.

Hoy 08:09

El Ministerio del Interior de Kuwait anunció que frustró "un complot terrorista" vinculado al grupo chiita libanés Hezbollah que estaba dirigido contra instalaciones clave del país.

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Según dijo el portavoz del Ministerio, Naser Abusulaib, el Servicio de Seguridad del Estado desmanteló en otro ataque preventivo "células dormidas" que buscaban socavar la seguridad del país". Se trata del segundo en esta semana.

El operativo terminó con la detención de diez ciudadanos, acusados de ser miembros de "un grupo terrorista afiliado a Hezbollah". Abusulaib dijo que los detenidos habían confesado y que enfrentarán las máximas penas.

En el operativo secuestraron varios drones, celulares, libros y fotografías del fallecido ayatollah Ali Khamenei, y de Qasem Soleimani -comandante de las Fuerzas Quds asesinado en un ataque con drones estadounidense durante la primera presidencia de Donald Trump-; una bandera con el logo de Hezbollah; computadoras y armas, entre otras cosas.

El comunicado de Interior señaló que estos individuos habían estado planificando y coordinando con entidades extranjeras para obtener las coordenadas de los objetivos, lo que representaba "una amenaza directa para la seguridad nacional". Las investigaciones revelaron que los miembros de la célula recibieron entrenamiento en el extranjero, en campamentos de Hezbollah, sobre el uso de armas y el manejo de drones.

Según el comunicado del Ministerio del Interior, "el complot de sabotaje" estaba diseñado para "sembrar el caos, perturbar el orden público y amenazar la seguridad nacional".

Otro atentado frustrado

Hace dos días, las fuerzas de seguridad de Kuwait arrestaron a 16 personas -14 ciudadanos kuwaitíes y dos libaneses- de otro supuesto grupo terrorista vinculado a Hezbollah. En el operativo se incautaron varias armas de fuego y municiones, dispositivos de comunicación encriptados, drones, banderas y fotografías pertenecientes a organizaciones terroristas, mapas, estupefacientes y sumas de dinero, y armas especiales para entrenamiento, según el Ministerio.

Kuwait es uno de los países del golfo Pérsico que está siendo blanco de los ataques de Irán, junto con Arabia Saudita, Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

El Ministerio de Defensa del reino informó que en las últimas 24 horas el sistema de defensa aérea detectó cuatro misiles balísticos hostiles, que fueron neutralizados y destruidos. Además, se detectaron 23 drones hostiles dentro del espacio aéreo kuwaití, de los cuales 20 fueron destruidos, mientras que tres cayeron, sin causar daños materiales.

Hezbollah, una organización aliada del régimen iraní, se ha involucrado en la guerra con ataques a Israel, que a su vez está bombardeando con dureza el Líbano.