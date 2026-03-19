Termas de Río Hondo enfrenta un día lluvioso: pronóstico para hoy Jueves 19 de marzo de 2026

Hoy, Termas de Río Hondo experimenta condiciones de lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que se mantienen frescas. El pronóstico indica que esta tendencia se mantendrá durante los próximos días.

Hoy 08:12

Termas de Río Hondo se despierta bajo un manto de lluvia moderada a intervalos este Jueves 19 de marzo de 2026. Con una temperatura actual de 21.2 °C y una sensación térmica similar, los termalistas y visitantes deben prepararse para un día húmedo y fresco en la ciudad. La humedad es notable, alcanzando el 94%, lo que contribuye a una atmósfera bastante cargada. El viento sopla suavemente desde el WNW a 3.6 km/h, proporcionando un leve alivio en medio de las condiciones lluviosas. Este clima es ideal para disfrutar de las famosas aguas termales de la región, aunque se recomienda llevar paraguas o impermeables. El pronóstico para hoy indica que la temperatura mínima será de 20.9 °C, mientras que la máxima alcanzará los 29.5 °C. Esta variación en las temperaturas sugiere que, aunque la lluvia será constante, habrá momentos en que el sol podría asomarse entre las nubes. Las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución. Para mañana, viernes 20 de marzo de 2026, se espera un clima similar, con lluvia moderada a intervalos y temperaturas que oscilarán entre 21.6 °C de mínima y 32.6 °C de máxima. Los pronósticos indican que las condiciones seguirán siendo húmedas, lo que podría afectar diversas actividades en la ciudad. Finalmente, para el sábado 21 de marzo de 2026, el pronóstico también sugiere lluvia moderada a intervalos, con mínimas de 20.8 °C y máximas que no superarán los 26.2 °C. Las autoridades recomiendan estar atentos a los avisos meteorológicos y disfrutar de las actividades bajo resguardo para garantizar la seguridad de todos.