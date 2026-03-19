Añatuya se prepara para el agua: pronóstico de lluvias moderadas para hoy Jueves 19 de marzo de 2026

El clima en Añatuya presenta condiciones cambiantes, con lluvias moderadas a la vista. Se esperan temperaturas que oscilarán entre los 25 y 34 grados Celsius.

Hoy 08:21

El clima actual en Añatuya se presenta parcialmente nublado con una temperatura de 25.5 °C, aunque la sensación térmica es un poco más alta, alcanzando los 26.6 °C. La humedad se mantiene en un 59%, y el viento sopla desde el este a 15.1 km/h, aportando un leve frescor a la jornada. Para hoy, Jueves 19 de marzo de 2026, se anticipa lluvia moderada a intervalos. Las temperaturas mínimas se establecerán en 25.1 °C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 34.4 °C, lo que sugiere un día caluroso a pesar de las precipitaciones. Los habitantes de la región deberán estar preparados para interrupciones en sus actividades debido a las lluvias. El viernes 20 de marzo se espera un clima similar, con lluvia moderada a intervalos y temperaturas que oscilarán entre los 23.3 °C como mínima y 37.6 °C como máxima. Esta combinación de calor y humedad podría generar un ambiente propenso a tormentas en la tarde. Finalmente, para el sábado 21 de marzo, el pronóstico indica lluvia moderada con temperaturas más frescas, ya que la mínima será de 19.1 °C y la máxima de 28.3 °C. A medida que avancen los días, se espera que las condiciones climáticas continúen siendo inestables, lo que podría influir en la vida diaria de los añatuenses. En resumen, el clima de Añatuya hoy se caracteriza por una combinación de lluvias y calor, con temperaturas que van desde los 25.1 °C hasta los 34.4 °C. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en las condiciones del tiempo.