Añatuya: brindaron herramientas claves contra los ciberdelitos y estafas bancarias

La capacitación puso especial énfasis en cómo detectar engaños mediante el uso de tecnología, redes sociales y plataformas bancarias.

Hoy 10:52

En una jornada marcada por la prevención, la Dirección General de Comercio desembarcó en la ciudad de Añatuya para dictar una charla fundamental sobre Defensa al Consumidor y Ciberdelitos.

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Ante el aumento de fraudes digitales, el organismo que lidera la Dra. Luciana Montinho busca dotar a los vecinos de conocimientos prácticos para proteger su economía.

La capacitación que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Añatuya, puso especial énfasis en cómo detectar engaños mediante el uso de tecnología, redes sociales y plataformas bancarias.

Capacitación contra ciberdelitos

Los puntos clave de la jornada

Prevención de Ciberestafas: Cómo identificar enlaces sospechosos y proteger claves personales.

Derechos del Usuario: Qué hacer ante cobros indebidos o incumplimientos de servicios.

Gestión de Reclamos: Pasos para realizar denuncias efectivas cuando el derecho del consumidor es vulnerado.

"Nuestra prioridad es que el vecino de Añatuya sepa que no está solo y que existen herramientas legales para defenderse de los delitos informáticos", destacó Montinho.

Cabe resaltar que participaron de la jornada los alumnos de los últimos años de los Colegios Secundarios de Añatuya, a quiénes desde la organización consideraron que son de la franja etaria de mayor exposición a las nuevas tecnologías.