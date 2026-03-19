Andrónico Suárez advirtió por la situación de las PyMEs ante la caída de ventas y la presión impositiva

El empresario e integrante de CAME advirtió por el crítico momento que atraviesa el sector durante un diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:55

El empresario PyME Andrónico Suárez, referente de CAME en la ciudad de La Banda, advirtió sobre la delicada situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y aseguró que se trata de uno de los sectores más golpeados en el actual contexto económico. En diálogo con Radio Panorama, analizó el impacto de las políticas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, aunque aclaró que muchas de las dificultades vienen desde hace años.

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Suárez sostuvo que las PyMEs enfrentan una presión impositiva que puede alcanzar entre el 45% y el 50%, ya que tributan en condiciones similares a las grandes empresas, e incluso en algunos casos con mayores cargas a nivel provincial y municipal. En ese sentido, cuestionó la falta de políticas diferenciadas y remarcó que el sector no tiene acceso real al crédito, lo que impide invertir, modernizarse o sostener la actividad en el tiempo.

A este escenario se suma una caída sostenida en las ventas, que según explicó se ubica por encima de la inflación en términos interanuales, junto con un aumento constante de costos como tarifas, combustibles y transporte. También señaló el peso de las cargas laborales, al indicar que por cada 100 pesos que percibe un trabajador, el empleador debe afrontar aproximadamente un 50% adicional en aportes.

El dirigente también se mostró crítico respecto a la reforma laboral, al considerar que ciertas medidas benefician más a las grandes empresas que a las PyMEs. En paralelo, advirtió sobre cambios profundos en el mercado, con un consumo en retroceso, dificultades en productos básicos y el avance del comercio electrónico, lo que configura un escenario incierto para el futuro del sector.

En relación a la realidad de Santiago del Estero, explicó que la economía local depende en gran medida del empleo público, lo que limita el desarrollo del sector privado y condiciona el crecimiento de las PyMEs, que deben adaptarse a un nivel de ingresos estable y acotado.

A pesar del panorama, Suárez destacó la capacidad de resistencia del empresariado PyME y sostuvo que, históricamente, el sector ha sabido atravesar distintas crisis económicas. “Siempre hay una luz al final del camino”, afirmó, al tiempo que subrayó el esfuerzo cotidiano de quienes sostienen estas empresas, muchas veces de carácter familiar, y que cumplen un rol clave en la generación de empleo.