Olímpico recibe a Obras en un duelo clave para levantar en la Liga Nacional

El Negro bandeño enfrenta a un rival directo en el Vicente Rosales desde las 22. Necesita ganar para salir del fondo y cortar la racha negativa.

Hoy 14:57

Olímpico tendrá este jueves 19 una parada brava cuando reciba a Obras desde las 22 horas en el estadio Vicente Rosales, en un partido determinante por la Liga Nacional de Básquet. El encuentro contará con el arbitraje de Oscar Brítez, Sergio Tarifeño y Sebastián Vasallo, y podrá seguirse a través de la plataforma Basquetpass.

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El equipo dirigido por Martín Villagrán llega golpeado y con la urgencia de volver al triunfo. Actualmente se ubica en el puesto 15, con un récord de 11 victorias y 18 derrotas, y viene de caer como local ante Oberá por 79 a 77, en un cierre muy ajustado que volvió a dejar en evidencia la falta de regularidad durante todo el juego.

Del otro lado estará Obras Basket, uno de los protagonistas del campeonato, que marcha séptimo con un balance de 15 triunfos y 11 caídas. El conjunto capitalino llega tras perder ante Quimsa por 89 a 81 en Santiago del Estero, en un partido donde no contó con Marcos Mata, una de sus piezas importantes.

En la previa, José Montero analizó al rival y dejó en claro el desafío que se viene: “Tienen un gran equipo, armado para pelear arriba. Cuentan con perimetrales con mucho tiro exterior y bases que ordenan muy bien el juego. Además, tienen un plantel largo, con muchos jugadores que rotan constantemente”, explicó.

Sobre las claves del partido, el escolta fue directo: “Primero tenemos que bajar el goleo, porque es un equipo que anota mucho. Después, en ataque, tratar de encontrar las ventajas, leer quién está mejor posicionado para tomar los tiros y quién está en una buena noche”.

Con plantel completo y la necesidad de sumar, Olímpico buscará hacerse fuerte en casa y dar un golpe ante un rival exigente, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión en su lucha por escalar posiciones en la tabla.