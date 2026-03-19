Se sortea la Copa Libertadores y Sudamericana 2026: ¿a qué hora es?

Este jueves en Luque, la Conmebol dará a conocer los grupos de los torneos. Boca vuelve a la Libertadores, River jugará la Sudamericana y habrá debutantes argentinos.

Hoy 15:23

La CONMEBOL llevará a cabo este jueves 19 de marzo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana 2026 en su sede de Luque, Paraguay. La ceremonia comenzará a las 20:00 (hora argentina) y podrá seguirse en vivo por TNT Sports, ESPN, DSports y la plataforma Disney+, además de los canales oficiales del organismo.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL SORTEO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2

La Libertadores 2026 tendrá como uno de sus grandes atractivos el regreso de Boca Juniors, que será cabeza de serie, mientras que marcará una ausencia histórica: River Plate no participará tras más de una década. El fútbol argentino estará representado también por Lanús, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, además de los debutantes Platense e Independiente Rivadavia. Como siempre, los equipos brasileños, con Flamengo y Palmeiras, aparecen como principales candidatos.

Por su parte, la Sudamericana 2026 tendrá un condimento especial con la presencia de River Plate, que se perfila como uno de los máximos favoritos. El equipo ahora dirigido por Eduardo Coudet compartirá protagonismo con Racing Club, mientras que San Lorenzo y Tigre buscarán meterse en la pelea. Además, habrá expectativa por los debuts internacionales de Deportivo Riestra y Barracas Central.

En cuanto al formato, ambos torneos contarán con 32 equipos divididos en 8 grupos de 4, que jugarán partidos de ida y vuelta. En la Libertadores, los dos primeros de cada zona avanzarán a octavos de final, mientras que los terceros pasarán a la Sudamericana. En esta última, los líderes irán directo a octavos, y los segundos disputarán un playoff ante los equipos provenientes de la Libertadores. En ambos casos, no podrán compartir grupo equipos del mismo país, salvo excepciones puntuales con clubes provenientes de fases previas.

Con todo listo, Sudamérica empieza a vivir el clima copero con un sorteo que marcará el camino de los equipos en busca de la gloria continental en una temporada 2026 que promete ser apasionante.