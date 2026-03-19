Se complica el amistoso de Argentina con Guatemala y la AFA busca alternativas

El partido previsto para el 31 de marzo en La Bombonera está en duda por una normativa FIFA. Analizan un plan B.

Hoy 16:51

La Selección Argentina atraviesa un nuevo contratiempo en su calendario de amistosos: el duelo ante Guatemala, previsto para el 31 de marzo, está seriamente en riesgo y en la AFA ya comenzaron a evaluar la posibilidad de buscar un rival alternativo.

El problema surge a partir de una disposición de la FIFA, que impide que una selección dispute partidos en dos continentes distintos durante la misma ventana internacional. En este caso, Guatemala tiene programado un encuentro ante Argelia el 27 de marzo en Italia, lo que complicaría su traslado a Buenos Aires para jugar en La Bombonera.

En un primer momento, desde la AFA habían gestionado un permiso especial que permitió incluso anunciar el partido de manera oficial. Sin embargo, en las últimas horas surgieron dudas sobre la validez de esa autorización, lo que puso en jaque la realización del encuentro.

Este nuevo inconveniente se suma a la reciente cancelación del amistoso ante Qatar, que debía disputarse en Asia y fue suspendido por el contexto del conflicto bélico en Medio Oriente. A partir de ahí, el equipo dirigido por Lionel Scaloni había reorganizado su agenda con la idea de jugar en el país antes de enfocarse en sus próximos compromisos internacionales.

Mientras tanto, la AFA también analizaba la posibilidad de sumar un segundo amistoso para el 27 de marzo, pero por ahora todo quedó en suspenso hasta resolver la situación principal. Con el calendario ajustado, el tiempo corre y la Albiceleste podría verse obligada a reformular completamente su planificación.