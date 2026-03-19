Ramón Díaz bancó a Coudet en River: “Le va a dar funcionamiento y resultados”

El histórico DT millonario respaldó al nuevo ciclo del Chacho en Núñez y destacó su capacidad para levantar al equipo.

Hoy 18:30

Mientras River Plate atraviesa el inicio de un nuevo proceso, Ramón Díaz rompió el silencio y respaldó públicamente a Eduardo Coudet, quien asumió recientemente como director técnico del equipo. Con su palabra autorizada, el riojano confió en que el Chacho podrá ordenar y potenciar al plantel.

“El Chacho es un amigo, seguramente le va a dar un funcionamiento y unos resultados muy importantes para el club, le deseo lo mejor”, expresó el Pelado en diálogo con Radio Güemes, dejando en claro su apoyo al nuevo entrenador en esta etapa de reconstrucción futbolística.

Lejos de generar polémica por no haber sido tenido en cuenta por la dirigencia tras la salida de Marcelo Gallardo, Díaz optó por un mensaje conciliador. Su nombre había sido impulsado por un sector de los hinchas, incluso con pasacalles en las inmediaciones del estadio, pero finalmente la conducción encabezada por Enzo Francescoli y Stefano Di Carlo se inclinó por Coudet.

Además, Ramón reveló la buena relación personal que mantiene con el actual DT millonario, a quien dirigió en 1999: “Siempre hablo con él, Emiliano también. Estamos en contacto. Cuando estuvimos en Internacional nos ayudó muchísimo a conocer el club y el ambiente”, contó, reforzando el vínculo cercano entre ambos.

En un contexto de cambio y expectativas, la palabra de uno de los entrenadores más exitosos de la historia de River aporta respaldo y tranquilidad a un ciclo que recién comienza y que buscará devolver al equipo a los primeros planos.