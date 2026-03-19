Seguridad global: Santiago del Estero presente en la conferencia internacional del Reino Unido

El evento se desarrolló del 10 al 12 de marzo.

Hoy 19:13

En este contexto, el Secretario de Seguridad de la provincia, el Comisario General (R) David Marcelo Pato, fue especialmente invitado por el gobierno británico a participar en la conferencia internacional Security & Policing 2026, desarrollada del 10 al 12 de marzo en el Farnborough International Exhibition and Conference Centre. El evento es organizado por el Joint Security & Resilience Centre, dependiente del Home Office, y reúne a líderes en seguridad, fuerzas del orden y proveedores tecnológicos de distintos países.

La política de vinculación internacional impulsada por el gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Seguridad, permite año tras año, incorporar avances tecnológicos, nuevas metodologías de trabajo y una comprensión más profunda de la evolución del delito a nivel global. Esta cooperación sostenida no solo fortalece las capacidades locales, sino que también posiciona a la Policía de la provincia de Santiago del Estero en el escenario internacional.

El Secretario Pato fue el único representante argentino invitado, entre numerosos postulantes del ámbito judicial, político y policial, lo que evidencia el reconocimiento internacional a la labor desarrollada en la provincia en materia de seguridad pública.

Por razones de confidencialidad establecidas por la organización, no se permite la filmación ni la toma de fotografías dentro del centro de conferencias. Sin embargo, se confirmó la participación de funcionarios de seguridad y jefes policiales de casi 70 países, junto a empresas líderes en tecnología, equipamiento y software aplicados a la seguridad y la investigación criminal.

Durante las jornadas, tanto las conferencias como los paneles y exposiciones marcaron tendencias actuales y futuras en materia de seguridad. Entre los principales ejes se destacó el concepto de “resiliencia”, en cuanto a la seguridad, volver a la comunicación permanente con la ciudadanía. Reveer como fue la comunicación en pandemia. Asimismo, se subrayó la importancia de promover una sociedad informada y preparada. La sociedad civil tiene un trabajo que hacer con la educación, debe enseñar, informar, y preparar a nuestros jóvenes para su seguridad en general.

En este sentido, cobró relevancia el concepto de “bucle de retroalimentación”, que plantea la necesidad de que las fuerzas de seguridad evalúen de manera permanente su funcionamiento. Volver a analizar lo que somos, como somos, lo que hicimos y como lo hicimos. Concentrándose en el ciber espacio y en que debemos enseñar ciber seguridad a los ciudadanos, debido a que se considera unos de los aspectos en el cual somos más vulnerables. Haciendo hincapié en la forma de imaginarnos el futuro con innovación permanente en ciencia y el desarrollo y que estos últimos actualmente se encuentren en la primera línea de batalla en la seguridad pública.

Se expuso sobre la necesidad de mejorar la coordinación entre las agencias y organismos del Estado, esto es clave manteniendo, ampliando y mejorando permanente la comunicación entre policía, salud, bomberos, defensa civil e incorporar como un nuevo actor a la educación.

En este marco, trascendió que el Secretario participó de la exposición de Matt Jukes, segundo jefe de la Metropolitan Police de Londres, donde se trataron temas como la importancia de las reformas policiales y la necesidad de fortalecer la formación de investigadores y analistas en seguridad. Asimismo, se destacó el rol del sector privado como un aliado clave en el desarrollo de soluciones innovadoras para los desafíos actuales en materia de seguridad pública, destacándose que las temáticas abordadas serán tratadas en el ámbito de las Direcciones Generales de Planeamiento, Seguridad e Institutos Policiales por parte de los analísticas de seguridad pública con los que cuenta la institución.

La política de vinculación internacional impulsada por la Secretaría de Seguridad permite, año tras año, incorporar avances tecnológicos, nuevas metodologías de trabajo y una comprensión más profunda de la evolución del delito a nivel global. Esta cooperación sostenida no solo fortalece las capacidades locales, sino que también posiciona a la Policía de la provincia de Santiago del Estero en el escenario internacional.

En esta edición, el Secretario Pato fue el único representante argentino invitado, entre numerosos postulantes del ámbito judicial, político y policial, lo que evidencia el reconocimiento internacional a la labor desarrollada en la provincia en materia de seguridad pública.