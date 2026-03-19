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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAR 2026 | 0º
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Qué pasará con los shows de AC/DC en la Argentina tras la internación de su guitarrista Stevie Young

Desde la organización del evento publicaron un comunicado oficial sobre los conciertos que la banda tiene programados para el 23, 27 y 31 de marzo.

Hoy 19:34
acdc

La preocupación por la salud de Stevie Young encendió las alarmas entre los fans argentinos por los shows que la banda tiene que dar en River el 23, 27 y 31 de marzo. Sin embargo, desde la organización del evento dijeron que los shows en la Argentina siguen en pie.

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Según el comunicado oficial, el músico fue internado en Buenos Aires tras no sentirse bien al llegar al país. Por precaución, fue trasladado a un hospital local, donde le realizan una serie completa de estudios médicos.

A pesar del susto, desde la producción del espectáculo aseguraron que la evolución del músico es favorable: "Stevie se encuentra en buen estado y de buen ánimo". Incluso, deslizaron que el guitarrista está entusiasmado por subirse al escenario el lunes.

El músico británico Stevie Young, guitarrista de la banda AC/DC, fue internado en un sanatorio de Buenos Aires a poco de llegar a la Argentina.

“Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias”, dijo un portavoz del grupo a la agencia Reuters.

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