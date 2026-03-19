Barrio 25 de Mayo Ampliación: vecinos reclaman la reparación de una caño maestro

Un grupo de vecinos del barrio bandeño manifestaron su indignación por los problemas de suministro de agua que sufren desde hace ya varios días.

Hoy 20:19

Vecinos del barrio 25 de Mayo Ampliación, en la ciudad de La Banda, escribieron al Whatsapp de Diario Panorama (3855795000) para expresar su indignación por una grave situación tras la rotura de un caño maestro de agua que dejó a varias manzanas sin suministro y con calles inundadas.

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Según indicaron, el problema se originó el martes, cuando maquinarias habrían dañado una llave maestra en la intersección de calles López de Vega y Catamarca.

Desde entonces, aseguran que se produjo una pérdida constante de agua que generó anegamientos en distintas calles de la zona, mientras que en los domicilios el servicio se redujo progresivamente hasta cortarse por completo. “Los tanques quedaron vacíos y ya no tenemos agua para consumir”, expresaron.

Además, advirtieron que la situación también afecta a instituciones cercanas, como una UPA y un jardín de infantes ubicados a pocos metros del lugar de la pérdida, que también se encuentran sin agua.

A la problemática actual se suma una situación de larga data. Los vecinos indicaron que el barrio no cuenta con un sistema de desagües adecuado y que existe una acequia construida hace más de nueve años como solución provisoria, que nunca recibió mantenimiento.

Según detallaron, el canal se encuentra obstruido, con presencia de maleza y residuos, lo que agrava el riesgo de inundaciones. “Si llega a llover, el agua va a entrar en las casas”, advirtieron.

También denunciaron la presencia de basurales y monte en la zona, lo que genera la aparición de alimañas y complica aún más las condiciones sanitarias.