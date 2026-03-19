Plenario del Consejo de la Magistratura definió el llamado a concurso para jueces y fiscales

En la primera reunión presencial de la nueva conformación del cuerpo se definió, por sorteo, la conformación de sus comisiones internas.

Hoy 20:32

La actividad habitual del Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero, presidido por el Dr. Federico López Alzogaray, tuvo hoy continuidad tuvo hoy continuidad cuando se dispuso distribuir las nuevas denuncias ingresadas y continuar con los concursos convocados para cubrir cargos de jueces y fiscales para todas las Circunscripciones Judiciales del Poder Judicial provincial.

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En efecto, los concursos de antecedentes, títulos, oposición y entrevista son para dos vocalías en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación; tres vocalías para la Cámara de Segunda Nominación y una para la de Tercera Nominación.

En tanto, otro de los concursos es para cubrir cuatro cargos en la Cámara de Apelaciones y Control – Tribunal de Alzada en lo Penal.

Una tercera convocatoria es para siete jueces de Control y Garantías de la Jurisdicción Capital; dos de la misma instancia de La Banda, uno para Monte Quemado y otro para Frías. Paralelamente, se seleccionará un juez de Control y Transición para los Centros Judiciales con sede en las ciudades de Añatuya y La Banda.

Además, se concursará para cubrir dos cargos en el Juzgado de Género; uno en el Juzgado de Ejecución Penal y dos en el Juzgado de Control y Garantías con Competencia Penal Juvenil, que funcionan en la Capital santiagueña.

Por otra parte, forman parte de otro concurso nueve cargos para desempeñarse como fiscal de instrucción en lo Penal en la Circunscripción Capital; dos para Termas de Río Hondo; la misma cantidad para Frías y uno para Añatuya.

Cabe apuntar que a la convocatoria de hoy asistieron quienes representan a los abogados de la matrícula, Dras. Graciela Neirot de Jarma y Sara Salido Rentería y el Dr. Pedro Salas. En tanto, la Dra. Analía Corvalán y los Dres. Martín Díaz Achával y José Luis Artaza pertenecen al estamento de la Cámara de Diputados provincial, mientras que por el Poder Judicial, estuvieron presentes los Dres. Pedro Basbús y Juan Alende More.

En otro orden, debe destacarse que a fin de año pasado, con otra integración del Consejo, se concluyeron todas las denuncias ingresadas y el concurso para conformar el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.

Por lo tanto, es que ahora el cuerpo colegiado se dedicará a analizar las nuevas denuncias ingresadas, a las que se les asignó número de expediente y se remitió a las nuevas comisiones hoy constituidas, así como también en el desarrollo de los concursos enumerados anteriormente.