Galatasaray demandará a Liverpool por la impactante lesión de Noa Lang

El club turco llevará el caso ante UEFA tras el grave accidente sufrido por su jugador en Anfield. El futbolista fue operado y evoluciona favorablemente.

19/03/2026

Una escena estremecedora marcó el cierre del partido entre Liverpool y Galatasaray por la UEFA Champions League. El protagonista fue Noa Lang, quien sufrió una grave lesión en su pulgar tras un accidente con la publicidad perimetral, lo que derivó en una rápida intervención quirúrgica.

El incidente ocurrió en los minutos finales en Anfield, cuando el atacante perdió la estabilidad y quedó con el dedo atrapado en una estructura publicitaria. La escena generó conmoción inmediata en el campo de juego, con gestos de dolor que alertaron tanto a compañeros como rivales. La asistencia médica fue urgente e incluyó el suministro de oxígeno antes de su traslado en camilla.

Horas después, el propio futbolista llevó tranquilidad a través de sus redes sociales: “La cirugía salió bien, gracias por los mensajes”, expresó, mientras continúa con su recuperación tras una lesión que generó fuerte impacto.

Tras el episodio, Galatasaray decidió avanzar con un reclamo formal ante la UEFA. Según explicó el dirigente Eray Yazga, el club ya inició gestiones: “Presentamos una queja ante los representantes después del partido. Ellos evaluarán lo ocurrido”, afirmó, y adelantó que trabajan con abogados para presentar una demanda de indemnización.

El hecho también repercutió en el plantel rival. Jeremie Frimpong relató el impacto del momento: “Cuando fui a ver cómo estaba, me dijeron que le habían arrancado la mitad del dedo. Tenía mucho dolor”.

Ahora será la UEFA la encargada de analizar el caso y determinar si existió responsabilidad por parte del club inglés en las condiciones de seguridad del estadio. De esa resolución podrían derivarse sanciones económicas o compensaciones para la institución turca.