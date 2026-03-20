Kirsten Dunst se suma al elenco de la secuela de Una película de Minecraft

La actriz se incorporará a A Minecraft Movie 2 junto a Jason Momoa y Jack Black. El estreno está previsto para julio de 2027.
La actriz Kirsten Dunst se incorporará al elenco de la secuela de “Una película de Minecraft”, donde compartirá pantalla con Jason Momoa y Jack Black. La información fue dada a conocer por el medio especializado Deadline.
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La incorporación de Dunst se produce luego de que la actriz manifestara públicamente su interés en participar del proyecto. En una entrevista concedida a Town & Country en agosto pasado, explicó que deseaba sumarse a la franquicia debido al entusiasmo de sus hijos por la primera película. Por el momento, no se han revelado detalles sobre su personaje.
La primera entrega, distribuida por Warner Bros. Pictures y dirigida por Jared Hess, se estrenó en 2025. El film está basado en el videojuego lanzado en 2011 por Mojang Studios y contó con un elenco integrado por Momoa, Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Hansen y Jennifer Coolidge.
Kirsten Dunst
Para la secuela, está previsto el regreso de Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks y Jennifer Coolidge, mientras que Matt Berry volverá a prestar su voz al personaje Nitwit. El estreno está programado para el 23 de julio de 2027, nuevamente bajo la dirección de Jared Hess y con guion de Chris Galletta.
En cuanto a la trayectoria de Dunst, es conocida por su papel como Mary Jane Watson en la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi. Además, fue nominada al Premio Oscar por su actuación en The Power of the Dog y obtuvo una nominación al Emmy por su participación en la serie Fargo. Entre sus trabajos más destacados también se encuentran Entrevista con el Vampiro, Jumanji, María Antonieta, Melancolía, Civil War y Roofman.