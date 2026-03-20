Kirsten Dunst se suma al elenco de la secuela de Una película de Minecraft

La actriz se incorporará a A Minecraft Movie 2 junto a Jason Momoa y Jack Black. El estreno está previsto para julio de 2027.

Hoy 07:10

La actriz Kirsten Dunst se incorporará al elenco de la secuela de “Una película de Minecraft”, donde compartirá pantalla con Jason Momoa y Jack Black. La información fue dada a conocer por el medio especializado Deadline.

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La incorporación de Dunst se produce luego de que la actriz manifestara públicamente su interés en participar del proyecto. En una entrevista concedida a Town & Country en agosto pasado, explicó que deseaba sumarse a la franquicia debido al entusiasmo de sus hijos por la primera película. Por el momento, no se han revelado detalles sobre su personaje.

La primera entrega, distribuida por Warner Bros. Pictures y dirigida por Jared Hess, se estrenó en 2025. El film está basado en el videojuego lanzado en 2011 por Mojang Studios y contó con un elenco integrado por Momoa, Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Hansen y Jennifer Coolidge.

Kirsten Dunst

Para la secuela, está previsto el regreso de Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks y Jennifer Coolidge, mientras que Matt Berry volverá a prestar su voz al personaje Nitwit. El estreno está programado para el 23 de julio de 2027, nuevamente bajo la dirección de Jared Hess y con guion de Chris Galletta.

En cuanto a la trayectoria de Dunst, es conocida por su papel como Mary Jane Watson en la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi. Además, fue nominada al Premio Oscar por su actuación en The Power of the Dog y obtuvo una nominación al Emmy por su participación en la serie Fargo. Entre sus trabajos más destacados también se encuentran Entrevista con el Vampiro, Jumanji, María Antonieta, Melancolía, Civil War y Roofman.