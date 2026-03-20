Milei continúa con su agenda internacional y arriba a Hungría para participar de un foro conservador

El Presidente participará de la CPAC en Budapest y mantendrá reuniones con autoridades húngaras, entre ellas su par Tamás Sulyok, en el marco de una gira orientada a fortalecer vínculos políticos e ideológicos.

Hoy 07:38

El presidente Javier Milei arribará este viernes por la tarde a Budapest, donde participará de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en el marco de una nueva gira internacional orientada a consolidar vínculos políticos e ideológicos.

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El mandatario llegó al país europeo tras su paso por Tucumán, donde participó del Foro Económico del Noroeste (FENOA). La agenda en Hungría incluye reuniones con las principales autoridades locales.

Mañana, sábado 21, Milei mantendrá un encuentro con su par húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. Luego, será recibido por el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.

Por la tarde, el jefe de Estado encabezará el cierre de la CPAC, uno de los principales foros internacionales del conservadurismo, donde confluyen dirigentes, intelectuales y referentes de la derecha global. Allí será recibido por Miklós Szanthó, director del capítulo húngaro.

La jornada continuará con la entrega del título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” por parte de la Universidad Ludovika, en una ceremonia en la que también brindará un discurso.

Finalizada su agenda, Milei emprenderá el regreso al país el mismo sábado por la noche. Está previsto que arribe a Buenos Aires el domingo, tras completar una gira breve enfocada en fortalecer su proyección internacional.