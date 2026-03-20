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La Selección Argentina presentó su nueva camiseta alternativa para el Mundial 2026

Con Lionel Messi como cara principal, la Albiceleste mostró un diseño innovador que ya genera repercusiones entre los hinchas.

Hoy 07:30

La Selección Argentina dio a conocer este viernes su nueva camiseta alternativa para el Mundial 2026, con una estética totalmente distinta a las versiones anteriores. La presentación tuvo como figura central al capitán, Lionel Messi, quien encabezó la campaña del lanzamiento que rápidamente se viralizó entre los fanáticos.

La marca Adidas, encargada de vestir al combinado nacional, explicó que el diseño “capta la pasión y el arte de la cultura argentina”. La casaca presenta un fondo negro con líneas onduladas en tonos blancos y celestes, inspiradas en expresiones artísticas populares, lo que le da un estilo moderno y disruptivo.

En cuanto a los detalles, la camiseta incluye el escudo de la AFA con las tres estrellas, el parche que acredita el título mundial conseguido en 2022 y el clásico logo de adidas Originals. Además, en la parte posterior del cuello aparece un emblema con la palabra “Argentina” junto al Sol de Mayo, reforzando la identidad nacional.

El lanzamiento se da en simultáneo con otras equipaciones alternativas presentadas por Adidas para más de 20 selecciones de cara a la próxima Copa del Mundo. La nueva camiseta ya está disponible en la tienda oficial de la marca y en locales seleccionados del país.

En relación al precio, hay dos versiones disponibles:

  • Versión jugador: $219.999
  • Versión hincha: $149.999

Ambas opciones ya se pueden conseguir de manera online o presencial, aunque se espera una alta demanda en los primeros días tras su lanzamiento.

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