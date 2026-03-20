La Banda se prepara para lluvias moderadas: el clima se torna cambiante hoy Viernes 20 de marzo de 2026

Los bandeños experimentarán un clima variable con lluvias moderadas en los próximos días. Las temperaturas oscilarán entre 19 y 34 grados Celsius.

Hoy 08:17

En la jornada de hoy, La Banda se presenta con un clima parcialmente nublado y una temperatura actual de 24.1 °C, aunque la sensación térmica se siente un poco más alta, alcanzando los 26 °C. La humedad está en un notable 94%, lo que genera un ambiente algo pesado para los bandeños, quienes ya se preparan para un fin de semana de inestabilidad.

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A medida que avanza el día, se espera que las condiciones climáticas cambien drásticamente. Para hoy, el pronóstico indica que habrá lluvia moderada a intervalos, lo que puede traer alivio de la calidez de la mañana. Las temperaturas mínimas y máximas previstas son de 23.5 °C y 34.4 °C, respectivamente, lo que sugiere un contraste notable entre el fresco inicio de la jornada y el calor de la tarde.

El día de mañana, sábado 21 de marzo, los bandeños deberán estar listos para un clima similar, ya que se anticipan lluvias moderadas a intervalos nuevamente. Las temperaturas mínimas descenderán a 20.5 °C, mientras que las máximas se mantendrán en un más fresco 27.9 °C, lo que puede resultar en un fin de semana más templado y húmedo.

El domingo 22 de marzo, el clima se tornará aún más nublado, ya que se prevé un cielo cubierto para la jornada. Las temperaturas continuarán bajando, con mínimas de 19.6 °C y máximas que no superarán los 23.1 °C. Esto podría contribuir a un ambiente más fresco y húmedo, ideal para quienes buscan escapar del calor.

Es importante que los bandeños tomen precauciones ante la inestabilidad del clima y estén atentos a los pronósticos. Para hoy, se espera que las lluvias moderadas comiencen a hacer su aparición, con temperaturas que oscilarán entre 23.5 °C y 34.4 °C. El fin de semana promete un clima igualmente variable, con temperaturas mínimas que llegarán a los 19.6 °C el domingo.