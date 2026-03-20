Tapia confirmó que la Selección Argentina jugará dos amistosos antes del Mundial

El dirigente aseguró que este viernes quedarán oficializados ambos compromisos.

Hoy 08:22

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, confirmó que la Selección Argentina disputará dos partidos amistosos en la próxima fecha FIFA, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. El dirigente aseguró que este viernes quedarán oficializados ambos compromisos.

Uno de los encuentros sería ante la selección de Guatemala national football team, programado para el 31 de marzo en La Bombonera. Sin embargo, el partido aún depende de la aprobación de la FIFA, ya que el combinado centroamericano tiene previsto enfrentar a Argelia el 27 en Italia, lo que podría violar el reglamento que impide disputar dos partidos en distintas confederaciones durante la misma ventana.

Ante este escenario, la AFA solicitó una autorización especial basada en una situación excepcional: la cancelación de la Finalissima ante Spain national football team, que iba a jugarse en Qatar pero quedó suspendida por el conflicto en Medio Oriente. A esto se sumó también la caída de otro amistoso frente a Qatar, lo que dejó a la Albiceleste sin su partido principal en la fecha.

Mientras esperan la respuesta de la FIFA, desde la dirigencia ya manejan un plan alternativo. En caso de que Guatemala no reciba el visto bueno, se buscará un rival de África o Concacaf para completar la agenda. Incluso, si se aprueba el primer amistoso, la idea es sumar un segundo partido el 27 de marzo, también en La Bombonera.

Por último, Tapia reiteró la postura de la AFA respecto a la Finalissima: remarcó que la intención era jugar en sede neutral como Qatar o Italia, pero que desde UEFA y la federación española no aceptaron esa condición, lo que terminó frustrando el esperado cruce.