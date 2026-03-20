Maniataron a una jubilada en una entradera y le robaron el auto en Córdoba

Ocurrió en Villa María. Los ladrones exigían una importante suma de dinero y huyeron con un Peugeot 2008.

Hoy 08:55

Una jubilada de 76 años fue víctima de un violento asalto en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. El hecho se registró cuando al menos tres delincuentes armados y encapuchados irrumpieron en su vivienda de la calle Modesto Moreno al 1300, sorprendiendo a la mujer mientras dormía.

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La secuencia comenzó cuando los atacantes lograron ingresar tras forzar una reja de la propiedad, según informó la Policía de Villa María. Una vez dentro, los asaltantes amenazaron a la víctima con un arma de fuego, la redujeron y la maniataron. Durante varios minutos, los agresores le exigieron la entrega de una suma de dinero que, según se desprende de la denuncia, consideraban relevante.

La mujer, que se encontraba sola en su domicilio al momento del ataque, no pudo acceder al pedido de los asaltantes, quienes finalmente no obtuvieron el botín que buscaban. Antes de abandonar la vivienda, los delincuentes se apoderaron de un automóvil Peugeot 2008 y de documentación personal perteneciente a la víctima, según precisó la fuerza policial.

Según informó el portal El Doce.tv, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 2, a cargo de la fiscal Juliana Companys, quien ordenó una serie de acciones investigativas. Entre las primeras medidas se incluyeron relevamientos en la zona, entrevistas a posibles testigos y el análisis de cámaras de seguridad cercanas al domicilio.

La fiscal Companys dispuso que la víctima recibiera asistencia médica y contención, dado el estado de shock tras la experiencia. Además, la investigación busca determinar si los autores forman parte de una banda que haya actuado previamente en la ciudad o en localidades cercanas.

En relación con los elementos sustraídos, la Fiscalía detalló que el Peugeot 2008 pertenecía a la víctima y que la documentación personal robada podría ser utilizada para otros hechos delictivos o intentos de fraude. Por ello, se emitió una alerta a las fuerzas de seguridad para evitar su utilización.

La Fiscalía de Instrucción también solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del hecho, en particular sobre movimientos inusuales en la zona durante la madrugada de ayer jueves. Se mantiene abierta la línea de investigación sobre la posible existencia de un trabajo previo de inteligencia por parte de los delincuentes.

La investigación judicial se encuentra en curso y, hasta el momento, no se han producido detenciones vinculadas al asalto. Las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para identificar a los responsables y recuperar los bienes sustraídos.