Gimnasia busca un triunfo clave ante Atlético en Tucumán para mantenerse en puesto de clasificación

El Decano y el Lobo se enfrentan en Tucumán con la necesidad de sumar en la Zona B.

Hoy 08:58

Atlético Tucumán recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata este viernes, en un duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se jugará en el Estadio Monumental Presidente José Fierro desde las 21:00 horas y será transmitido en vivo por la señal de ESPN Premium.

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El equipo tucumano, dirigido por Julio César Falcioni, llega con la urgencia de mejorar su presente: se ubica en la posición 13 de la Zona B, con una campaña irregular que incluye 11 goles a favor y 16 en contra.

Por su parte, el Lobo, bajo la conducción de Fernando Zaniratto, intentará consolidarse en la tabla. Actualmente marcha octavo, con un balance más equilibrado: 13 tantos convertidos y 14 recibidos.

Será un cruce clave para ambos, pensando en meterse en la pelea por la clasificación en un torneo que entra en su tramo decisivo.