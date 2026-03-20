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Gimnasia busca un triunfo clave ante Atlético en Tucumán para mantenerse en puesto de clasificación

El Decano y el Lobo se enfrentan en Tucumán con la necesidad de sumar en la Zona B.

Hoy 08:58

Atlético Tucumán recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata este viernes, en un duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se jugará en el Estadio Monumental Presidente José Fierro desde las 21:00 horas y será transmitido en vivo por la señal de ESPN Premium.

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El equipo tucumano, dirigido por Julio César Falcioni, llega con la urgencia de mejorar su presente: se ubica en la posición 13 de la Zona B, con una campaña irregular que incluye 11 goles a favor y 16 en contra.

Por su parte, el Lobo, bajo la conducción de Fernando Zaniratto, intentará consolidarse en la tabla. Actualmente marcha octavo, con un balance más equilibrado: 13 tantos convertidos y 14 recibidos.

Será un cruce clave para ambos, pensando en meterse en la pelea por la clasificación en un torneo que entra en su tramo decisivo.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Tucumán Gimnasia y Esgrima La Plata

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