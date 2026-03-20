En vivo: Gimnasia busca un triunfo clave ante Atlético en Tucumán para mantenerse en puesto de clasificación

El Decano y el Lobo se enfrentan en Tucumán con la necesidad de sumar en la Zona B.

Hoy 20:25

Atlético Tucumán recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata este viernes, en un duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se jugará en el Estadio Monumental Presidente José Fierro desde las 21:00 horas y será transmitido en vivo por la señal de ESPN Premium.

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