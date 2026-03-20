Tigre visita a Banfield con el objetivo de subirse a lo más alto de la Zona B

El encuentro se disputará desde las 21:00 horas en el Estadio Florencio Solá y será transmitido por TNT Sports.

Hoy 09:07

Banfield será local ante Tigre este viernes 20 de marzo, en un partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará desde las 21:00 horas en el Estadio Florencio Solá y será transmitido por TNT Sports.

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El equipo dirigido por Pedro Troglio llega con la necesidad de levantar su rendimiento, ya que se ubica en la posición 11 de la Zona B, lejos de los puestos de vanguardia. Con 11 goles a favor y 13 en contra en 10 partidos, el Taladro busca hacerse fuerte en casa para acercarse a la zona de clasificación.

Por su parte, el conjunto de Diego Dabove atraviesa un mejor presente. Tigre se encuentra en la cuarta posición, a solo tres puntos del líder, con una campaña sólida que incluye 16 goles convertidos y apenas 9 recibidos. El Matador intentará llevarse los tres puntos para seguir prendido en la pelea por la cima.

Será un cruce atractivo en el Sur, con realidades distintas pero mucho en juego en el arranque de una nueva jornada del fútbol argentino.