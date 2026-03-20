SANTIAGO DEL ESTERO | 20 MAR 2026
EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras para el próximo lunes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:09

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Lunes 23 de marzo: de 10:00 a 13:00 hs afectando a  la localidad de Nuevo Líbano (dpto. Banda) y de 13:00 a 16:00 hs afectando a la localidad de Amama y sus zonas rurales aledañas (dpto. Moreno).

