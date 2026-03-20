En vivo: San Lorenzo va por la clasificación en la Copa Argentina ante Deportivo Rincón

El Ciclón enfrenta a un rival del Federal A en Quilmes, en medio de una crisis deportiva que sacudió al club tras la última goleada.

Hoy 20:25

San Lorenzo de Almagro se medirá este viernes ante Deportivo Rincón por los 32avos de la Copa Argentina. El partido comenzará a las 21:15 en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, en un duelo donde el equipo de Boedo intentará dejar atrás su delicado presente.

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