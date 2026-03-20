Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 MAR 2026 | 28º
X
Somos Deporte

En vivo: San Lorenzo va por la clasificación en la Copa Argentina ante Deportivo Rincón

El Ciclón enfrenta a un rival del Federal A en Quilmes, en medio de una crisis deportiva que sacudió al club tras la última goleada.

Hoy 20:25

San Lorenzo de Almagro se medirá este viernes ante Deportivo Rincón por los 32avos de la Copa Argentina. El partido comenzará a las 21:15 en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, en un duelo donde el equipo de Boedo intentará dejar atrás su delicado presente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Copa Argentina Club Atlético San Lorenzo de Almagro

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Frías: investigan a un jefe policial por publicar imágenes íntimas en WhatsApp
  2. 2. Dos policías denunciaron a Sebastián Corti y las causas en su contra ya son ocho
  3. 3. Ian Lucas es el ganador de MasterChef Celebrity 2026
  4. 4. Se va el Hiper Libertad de Santiago del Estero: qué pasará con el histórico super de la Autopista
  5. 5. El tiempo para este viernes 20 de marzo en Santiago del Estero: la lluvia llegaría hacia la tarde
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT