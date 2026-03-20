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Aerolíneas Argentinas espera transportar más de 210 mil pasajeros este fin de semana largo

La compañía estatal proyecta una ocupación promedio del 82% en toda la red, con picos superiores al 90% en los destinos turísticos más demandados, como Bariloche, Córdoba, Iguazú y Ushuaia.

Hoy 09:35

Aerolíneas Argentinas proyecta transportar más de 210 mil pasajeros entre este viernes 20 y el martes 25 de marzo, consolidando un promedio de ocupación del 82% en toda su red, con picos superiores al 90% en los destinos turísticos más demandados.

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Este viernes se espera el mayor movimiento, con más de 39 mil pasajeros transportados, marcando el pico operativo del período, según informaron a la Agencia Noticias Argentinas desde la compañía.

Entre los destinos más elegidos se destacan Bariloche, Córdoba, Iguazú, Ushuaia, El Calafate, Mendoza, Salta y Neuquén en cabotaje, mientras que Río de Janeiro y San Pablo concentran la mayor demanda internacional. La fuerte afluencia refleja la preferencia por rutas turísticas y regional.

A nivel de red, se observa un crecimiento en los segmentos regional e internacional, mientras que el cabotaje sigue concentrando el mayor volumen de vuelos y pasajeros.

Estos niveles de operación forman parte de la estrategia de Aerolíneas Argentinas de optimizar su red y acompañar la demanda durante períodos de alta estacionalidad, reforzando su rol como actor clave en la conectividad aérea nacional e internacional.

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