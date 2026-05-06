Paris Jackson revela su talento oculto al tatuarse a sí misma

Paris Jackson ha compartido en Instagram su reciente tatuaje, destacando que ella misma lo realizó, lo que evidencia su habilidad artística.

Hoy 06:17

La joven Paris Jackson ha sorprendido a sus seguidores al mostrar su último tatuaje en su cuenta de Instagram, revelando que lo realizó por sí misma, lo cual es un desafío considerable en el mundo del arte corporal.

Como hija del icónico Michael Jackson, Paris ha heredado un fuerte legado artístico, aunque su pasión se manifiesta más en el arte del tatuaje que en la música, adornando su piel con una variedad de tatuajes significativos.

En la reciente publicación, se puede observar a Paris sentada en un banco de la cocina mientras se dedica a realizar el complicado tatuaje, un testimonio de su habilidad y dedicación en esta forma de arte.

A diferencia de muchas celebridades que optan por artistas profesionales, Paris ha decidido llevar su amor por el tatuaje a un nuevo nivel, evidenciando su talento de manera impresionante.

Recientemente, la artista también compartió un recuerdo nostálgico de su visita a Rennes, Francia, donde se la ve tocando un ukelele, reflejando así el mismo aprecio musical que su padre.

Además de su pasión por el arte, Paris se ha convertido en una activista comprometida con causas ambientales y de derechos de los animales, participando en manifestaciones y expresando su opinión sobre temas sociales.

Con cada paso que da, Paris Jackson continúa forjando su propia identidad en el mundo del espectáculo y el activismo, dejando una huella distintiva que la separa de la sombra de su famoso padre.