Un temblor de 3,2 grados sacudió el Valle de Traslasierra en Córdoba

Fue minutos después de las 22 horas del martes, según lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Tuvo epicentro 19 kilómetros al sur de Mina Clavero.

Hoy 05:20

Un temblor de 3,2 grados en la escala de Mercalli se registró este martes a la noche en el Valle de Traslasierra de Córdoba.

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Según lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico se produjo a las 22.19.

El epicentro se ubicó 19 kilómetros al sur de Villa Dolores y a 93 kilómetros al sudoeste de la capital provincial.

El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Los habitantes de Villa Dolores y Mina Clavero reportaron haber percibido el temblor.