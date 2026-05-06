Javier Milei llegó a Los Ángeles para participar en una conferencia del Instituto Milken

El Presidente aterrizó en Estados Unidos en las primeras horas de este miércoles junto a Pablo Quirno y Luis Caputo. Es el cuarto viaje del mandatario argentino a Estados Unidos en los que va del año.

Hoy 04:58

El presidente Javier Milei aterrizó cerca de la medianoche en Los Angeles (entrada la madrugada de este miércoles en Argentina) para disertar en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, que congrega a más de 200 líderes del mundo de las políticas públicas, negocios, finanzas, salud y tecnología.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el cuarto viaje del libertario a Estados Unidos en lo que va del año, Milei aprovechará también para reunirse con empresarios e inversionistas y su viaje relámpago durará pocas horas ya que regresará este mismo miércoles por la noche a Buenos Aires.

Milei llegó en el avión oficial a las 11.39 de la noche (las 3.39 en Argentina) junto con el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo, y fueron recibidos en el aeropuerto por el embajador en EE.UU. Alec Oxenford y el cónsul en Los Angeles Héctor Monacci, en una noche más fresca de lo esperado a esta altura en California.

La conferencia anual de Milken es un inmenso foro de 3 días con más de 200 panelistas y que aglutina inversores, ejecutivos de empresas de primera línea, políticos, analistas, deportistas, artistas, intelectuales y periodistas en decenas de salones en el Beverly Hilton y el Waldorf Astoria de Beverly Hills.

Asisten unos 4.000 invitados, calculan los organizadores, y algunos califican esta reunión masiva como el “Davos con palmeras”, en alusión al foro global de la ciudad suiza que se organiza en el frío enero europeo.

En los alrededores de los hoteles, a pocas cuadras de Rodeo Drive, está todo vallado desde hace días y circulan camionetas negras que llevan y traen funcionarios y personalidades que participan del foro y de las múltiples reuniones paralelas de networking y negocios.

Milei descansará unas horas y a las 10 (14 de la tarde, en Argentina), se reunirá con Michael Milken, el presidente del think tank que organiza el evento y que en el pasado ha elogiado el trabajo reformista del libertario. De hecho, Milei ya estuvo en este foro en mayo de 2024 y además, poco antes de las legislativas del año pasado, Milken organizó una reunión especial en Los Angeles con inversionistas interesados en la Argentina.

Más tarde Milei y Caputo se encontrarán con “un grupo reducido de empresarios”, cuyos nombres no trascendieron, pero fuentes dijeron a Clarín que hay “muchísimos interesados, como siempre” y que serían “más de una docena”.

Entre los empresarios y popes de mundo de las finanzas que están en la conferencia figuran los CEOs Larry Flink de BlackRock y Bruce Flatt de Brookfield Corporation y autoridades de compañías como Nvidia, Meta, Chevron, Youtube, HSBC, Disney, Blackstone y otros.

La conferencia comenzó el domingo y Milei cerrará uno de los paneles finales a las 18, hora argentina. El Presidente hablará por media hora sobre el modelo económico argentino en este foro definido por los organizadores como una oportunidad “única” para que “los líderes con capital e influencia para cambiar el mundo se conecten con quienes tienen experiencia” en distintos sectores.

Más allá del mundo empresarial, entre los participantes de este año figura la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva; el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el canciller chileno Francisco López Mackenna; funcionarios de Bahrein, Qatar y Arabia Saudita; deportistas como Tom Brady, Shaquille O’Neal y Venus Williams; varios dueños de clubes de fútbol americano, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, y artistas como Pitbull, Lionel Richie, Eva Longoria y John Turturro.

Dentro del mundo político estadounidense asisten la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer; el senador republicano por Texas Ted Cruz; el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Paul Atkins; el ex secretario de Estado Michael Pompeo; el embajador de EE.UU. ante la ONU, Tim Walz; la presidenta de la Cámara de Comercio Suzanne Clark y la ex primera dama, Jill Biden, entre otros. También participaron los líderes opositores venezolanos Corina Machado y Leopoldo López.

En una agenda repleta de líderes de los principales bancos, fondos de inversión, consultoras, empresas y fundaciones, se destaca otro argentino, Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a secretario general de las Naciones Unidas, que disertó el martes sobre los desafíos de la seguridad internacional.

Estados Unidos es el destino favorito del presidente, que tiene una fuerte relación con Donald Trump. Desde que asumió ya vino 15 veces a este país y la conferencia en Los Angeles será la número 16 y la cuarta visita de Milei en lo que va del año.

Esta es una de las más breves: luego de su disertación, Milei regresará este mismo miércoles a las 6 de la tarde, las 22 de Argentina, a Buenos Aires, donde arribará el jueves pasado el mediodía.