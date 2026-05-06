Brasil logró un nuevo récord de producción de petróleo por la guerra entre Estados Unidos e Irán

En marzo superó los 4 millones de barriles de crudo diarios, consolidando una tendencia del trimestre. Petrobras, Shell y TotalEnergies, los principales productores. Representa un aumento del 4,6% ante febrero último y del 17,3% frente a marzo de 2025.

Hoy 05:03

Con un notable avance en la extracción nacional y un sólido desempeño en el pre-sal, Brasil consolida con récords de extracción su prominencia mundial aprovechando la crisis de resultas de la guerra en el Golfo Pérsico. El pre-sal es una inmensa reserva de crudo y gas en agua ultraprofunda, bajo una gruesa capa de sal de hasta 2.000 metros de espesor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En esa línea, la producción brasileña de petróleo alcanzó en marzo una cifra récord, superando los 4 millones de barriles diarios, en un contexto de demanda expandida debido a la Guerra en el Golfo Pérsico, según datos de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) de la potencia sudamericana.

A lo largo del mes pasado, fueron extraídos 4,247 millones de barriles de petróleo por día, lo que representa un aumento del 4,6% ante febrero último y del 17,3% frente a marzo de 2025, según la comparación publicada por el diario Valor Económico. El resultado superó en más del 4 por ciento el récord anterior registrado en febrero, cuando el país ya había alcanzado los 4,06 millones de barriles diarios.

Este crecimiento continuo demuestra que Brasil atraviesa un período de fuerte expansión productiva, impulsado principalmente por nuevos proyectos en alta mar y la entrada de plataformas modernas en el pre-sal. En ese mismo de marzo fueron extraídos 204 millones de metros cúbicos de gas diarios, con alta del 23 por ciento.

El campo de Búzios, ubicado en la cuenca de aguas ultraprofundas, o de “pre-sal” de Santos, en el sudeste brasileño, es el que más contribuye a la producción de crudo, con 886,43 mil barriles por día, según el informe de la Agencia especializada del Estado brasileño.

Entre tanto la mayor extracción de gas se registró en el campo Mero, también en reductos ultraprofundos, con 42,06 millones de metro cúbicos diarios. El aumento de la explotación está en línea con el avance de las exportaciones de la petrolera Petrobras, que exportó 888 mil barriles diarios en promedio en el primer ‌trimestre de 2026.

El aumento del primer trimestre, fue más consistente en marzo, luego del inicio de las hostilidades que afectaron la circulación de los commodities energéticos a través del Estrecho de Ormuz.

El principal motor de este desempeño, según los especialistas, es el llamado pre-sal. En marzo de 2026, esta región representó cerca del 80 por ciento del total de la producción nacional, alcanzando los 3,41 millones de barriles de petróleo diarios.

Este volumen confirma la importancia estratégica de esta zona, que continúa siendo una de las más productivas del mundo.

Además, el crecimiento no es aislado. En 2025, Brasil ya había registrado un volumen promedio récord de 3,77 millones de barriles diarios, con un incremento de aproximadamente el 12 por ciento respecto a 2024. Analistas del sector sostienen que el avance actual es consecuencia de una tendencia constante de expansión de la producción, impulsada por inversiones e innovación tecnológica.

En este contexto, Petrobras mantuvo su liderazgo absoluto en el sector. En marzo, la empresa estatal produjo 2,57 millones de barriles diarios, lo que representa un crecimiento interanual del 15%. Este desempeño refuerza el papel central de la compañía en el desarrollo de la industria petrolera brasileña.

Mientras tanto, otros gigantes globales también expandieron sus operaciones en el país. Shell, el segundo mayor productor de Brasil y principal socio de Petrobras en el pre-sal, registró una producción de 427.500 barriles diarios, con un avance del 10,8%. TotalEnergies, a su vez, mostró también fuerte crecimiento , alcanzando los 201.750 barriles diarios, un incremento del 22,6% en el mismo periodo.