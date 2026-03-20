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El Hospital de Villa Atamisqui realizó un operativo sanitario en parajes aislados

El operativo permitió asistir a personas aisladas por la crecida del río Dulce, completar esquemas de vacunación, brindar atención médica y domiciliaria, entregar medicamentos y víveres en varios parajes de los departamentos Avellaneda y Atamisqui.

Hoy 10:03

El Hospital de Villa Atamisqui, encabezado por su director, Dr. Marcelo Núñez, llevó adelante un operativo sanitario en distintos parajes de los departamentos Avellaneda y Atamisqui, con el apoyo de equipos de los distintos servicios del nosocomio y agentes sanitarios de varios Puestos Sanitarios.

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El operativo abarcó localidades como Punta Pozo, Toropan, Tío Alto, Los Tolozas, Tasigasta y Los Peralta, donde se asistió a personas aisladas por la crecida del río Dulce. Entre las acciones realizadas se incluyeron la colocación de vacunas para completar esquemas, atención médica clínica a pacientes pediátricos y adultos, y atención domiciliaria a pacientes con dificultades de movilidad.

Asimismo, se entregaron medicamentos recetados, se brindó atención de enfermería y se repartieron víveres, garantizando el acompañamiento integral de la población en zonas de difícil acceso.

El operativo forma parte de las acciones del hospital para garantizar la salud y el acceso a servicios médicos en todas las comunidades, reforzando la asistencia en territorios afectados por el aislamiento climático.

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