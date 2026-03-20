Murió a los 86 años Chuck Norris, ícono del cine de acción

El actor estadounidense falleció a los 86 años. Estaba internado en Hawái tras sufrir una “emergencia médica”. La noticia fue confirmada por su cuenta de Instagram personal.

Hoy 11:15

El actor Chuck Norris murió a los 86 años luego de haber sido internado en Hawái por una “emergencia médica”. La confirmación llegó mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde sus familiares pidieron respeto y privacidad en este momento.

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“Con gran pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana”, expresaron en el mensaje. Si bien evitaron dar detalles sobre las circunstancias, señalaron que el actor estuvo acompañado por sus seres queridos y “en paz” durante sus últimas horas.

En el texto, la familia destacó tanto su figura pública como su costado personal: “Para el mundo fue un artista marcial, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”.

Además, remarcaron el impacto que tuvo a lo largo de su vida: “Inspiró a millones en todo el mundo y dejó una huella duradera en innumerables vidas”, afirmaron, al tiempo que agradecieron el apoyo recibido por parte de sus seguidores, especialmente durante su reciente internación.

Figura emblemática del cine de acción y las artes marciales, Norris se convirtió en un referente global gracias a su disciplina, carisma y una extensa carrera tanto en la pantalla grande como en la televisión.

“Mientras atravesamos este dolor, pedimos privacidad para nuestra familia. Gracias por haberlo querido junto a nosotros”, concluye el comunicado.