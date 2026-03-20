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Añatuya: fue a ver a su ex, terminó herido y quedó demorado por violar una restricción de acercamiento

El hecho ocurrió en el barrio San Cayetano y es investigado tras versiones cruzadas entre ambas partes.

Hoy 11:30
Añatuya

Un joven de 28 años resultó con múltiples lesiones tras un violento episodio de violencia ocurrido en el Barrio San Cayetano. El incidente sumó tensión legal al descubrirse que el sujeto incumplía una medida de restricción de acercamiento vigente.

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El hecho se desencadenó cuando el hombre se presentó en el domicilio de su ex pareja con la intención de "dialogar". Según la denuncia del joven, la mujer reaccionó de forma violenta atacándolo con golpes de puño, un palo y un cuchillo tipo sierrita, provocándole heridas en las piernas y el hombro que lo obligaron a huir de la propiedad.

Al arribar el personal de la Departamental 13, la situación tomó un giro diferente. La mujer negó la agresión y aseguró que, en realidad, fue ella quien debió defenderse ante un ataque previo del sujeto.

El hombre fue asistido en el Hospital Zonal y luego trasladado a la Comisaría 4° de la Mujer y la Familia para radicar la denuncia.

La justicia local puso la lupa sobre el joven, ya que sobre él pesaba una orden de restricción hacia su ex pareja y su grupo familiar.

La mujer será citada por las autoridades para prestar declaración formal mientras continúa la investigación para esclarecer la autoría de las lesiones.

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