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Conciencia y Acción Ciudadana anunció que presentará un candidato en las elecciones municipales

El espacio encabezado por el ministro de Economía Atilio Chara confirmó que competirá dentro del Frente Cívico. Definirá su candidato la próxima semana.

Hoy 11:47

El ministro de Economía y presidente de Conciencia y Acción Ciudadana, Atilio Chara, anunció que el espacio participará en las próximas elecciones municipales, con un precandidato a intendente que será definido en los próximos días.

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El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en la que también estuvieron presentes la diputada provincial Cecilia Valdez, el coordinador de CyAC Federico Yunes y el dirigente Federico Scrimini.

Durante su exposición, Chara afirmó que el espacio está listo para competir: “Conciencia y Acción Ciudadana está preparado para ofrecer sus hombres y mujeres para las próximas elecciones municipales”, sostuvo, y remarcó que la participación será dentro del Frente Cívico.

El funcionario destacó además el trabajo territorial y técnico que viene desarrollando el espacio: “Trabajamos tanto técnica como políticamente en la ciudad de Santiago del Estero y también en distintas localidades de la provincia, donde tenemos representación”, señaló.

En ese marco, confirmó la intención de disputar especialmente la capital provincial: “Manifestamos nuestra intención de participar en las próximas elecciones municipales, sobre todo en la capital”, expresó.

Finalmente, adelantó que la definición de candidaturas será inminente: “La semana que viene, luego de la reunión de la Asamblea de Conciencia y Acción Ciudadana, vamos a determinar quién será nuestro precandidato, tanto a intendente como a concejal, siempre dentro del Frente Cívico”, concluyó.

TEMAS Atilio Chara Conciencia y Acción Ciudadana

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