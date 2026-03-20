“Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel”, disparó Trump

El mandatario cuestionó a los países aliados por negarse a participar en la protección del estrecho de Ormuz.

Hoy 12:10

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra la OTAN por no participar en una eventual operación para garantizar la navegación en el estratégico estrecho de Ormuz, en medio de la tensión con Irán.

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A través de su red social Truth Social, el mandatario calificó como “cobardes” a los países miembros de la alianza militar por no colaborar en la apertura del paso marítimo, clave para el comercio global de petróleo.

“No quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz; una simple maniobra militar que constituye la única razón de los elevados precios del petróleo. ¡COBARDES, y nosotros lo recordaremos!”, escribió.

En ese marco, Trump sostuvo que las naciones aliadas se negaron a involucrarse en el conflicto impulsado por Washington junto a Israel, pese a coincidir en que Irán no debe desarrollar armamento nuclear.

Además, redobló sus cuestionamientos al asegurar que “sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel”, poniendo en duda el rol y la fortaleza del bloque.

Las críticas también se extendieron a países como Australia, Japón y Corea del Sur, que rechazaron sumarse a una eventual coalición militar para asegurar el tránsito por la zona, por donde circula cerca del 20% del comercio marítimo de hidrocarburos.

Días atrás, durante un encuentro con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, el mandatario estadounidense insistió en que la OTAN está cometiendo “un error muy tonto” al no acompañar la iniciativa.

En paralelo, Trump aseguró que Estados Unidos no necesita apoyo externo y afirmó que su país logró “diezmar” al Ejército iraní en el marco de las recientes operaciones militares.