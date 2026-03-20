Racing choca ante Belgrano en Córdoba que lucha por la cima del Apertura

Se juega desde las 22:15 horas en el Estadio Julio César Villagra, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026.

Hoy 08:47

Belgrano de Córdoba enfrentará a Racing Club este sábado desde las 22:15 horas en el Estadio Julio César Villagra, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026.

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El Pirata es uno de los grandes protagonistas del campeonato. Con 19 puntos y una sola derrota, se ubica segundo en la Zona B, a solo una unidad de la cima. En la última fecha empató sin goles ante Talleres en el clásico cordobés, resultado que le impidió quedar como líder. Sin embargo, una victoria en este partido podría depositarlo en lo más alto.

Más allá del buen presente, la semana estuvo marcada por una complicación extrafutbolística: el estadio fue clausurado de manera preventiva por exceso de aforo en el clásico, por lo que no se descarta un cambio de sede para este encuentro.

Por su parte, la Academia de Gustavo Costas llega en alza. Viene de vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, con un doblete de Adrián Martínez, y acumula seis partidos invicto. Con 15 puntos, se posiciona en zona de clasificación y quiere seguir escalando.

El partido promete intensidad: si Belgrano gana, puede quedar como único líder de su grupo, mientras que Racing necesita los tres puntos para afirmarse como candidato en la recta final del torneo.