Arranca la Superliga Senior +43 en Santiago del Estero

Con clubes históricos y figuras del fútbol local, el torneo anual comienza una nueva temporada cargada de pasión y competencia.

Hoy 14:13

La Superliga Senior +43 de Santiago del Estero se prepara para levantar el telón de una nueva edición, que dará inicio en la semana del lunes 23 de marzo. El certamen reunirá a varios clubes tradicionales del fútbol santiagueño en una verdadera fiesta del deporte, donde la experiencia y la pasión serán protagonistas.

El último campeón fue Club Atlético Güemes, que se consagró tras vencer en la final a Unión Obrera de Loreto. El “Gaucho”, dirigido por Alejandro “Papel” Carabajal, buscará defender el título y volver a ser uno de los grandes animadores del campeonato.

Entre las novedades más importantes aparece la incorporación de Club Atlético Sarmiento de La Banda, que se suma con un plantel competitivo. En sus filas se destacan nombres como Gregorio “El Mono” González y Marcos “Cortito” Torres, dos referentes que aportarán jerarquía al equipo.

También dirá presente Central Córdoba, último campeón de la Copa de Plata, que tendrá como uno de sus pilares a Fernando “Pepon” Ocampos. Por su parte, Comercio Central Unidos llega entonado tras conquistar la Copa de Bronce, con el goleador Mario “El Indio” Medina como carta fuerte en ataque.

El torneo contará además con la participación de jugadores de gran trayectoria en el ámbito local, como Mariano Toloza, Gustavo González, Sebastián Sánchez y Daniel López, quienes aportarán experiencia y calidad a la competencia.

Programación 1era Fecha

Central Córdoba vs Unión Obrera

Independiente vs Sarmiento

Güemes vs Unión Sgo

Clodomira vs Estudiantes