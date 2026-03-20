Nediani visitó el avance las obras de mejoramiento de infraestructura en el B° San Javier

Las tareas apuntan a optimizar la circulación, reforzar los servicios básicos y dar respuesta a las necesidades de los vecinos, especialmente tras las lluvias recientes.

Hoy 14:02

El intendente Ing. Roger Nediani visitó el barrio San Javier donde el personal de la Secretaría de Obras Públicas se encuentra desplegando un operativo integral que incluye el mejoramiento de calles y colocación de nuevas luminarias.

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Durante la semana, los equipos municipales realizaron un intenso trabajo de mantenimiento de calles que incluyó el riego, nivelación y perfilado de la calle Juan José Paso desde Urquiza hasta Alhuampa del barrio San Javier.

En la oportunidad, el intendente Nediani señaló: “Continuamos trabajando en un sector donde ya habíamos avanzado 500 metros de conexión de agua y en esta oportunidad desenlamando, dando el perfilado a las calles, además del aporte de suelo, de base, reposición de luminarias

Agregó: “Estuve también dialogando con los vecinos quienes me plantearon la necesidad de solicitar a todos los que viven en el sector que colaboren con el cuidado de las luminarias públicas, ya que según ellos lo plantearon siempre terminan siendo destruidas por personas desaprensivas”.

“Además acompañamos el trabajo del personal de Desarrollo Social que continúa recorriendo el barrio realizando relevamientos sanitarios y detectando también las diferentes necesidades que presentan aquellos que resultaron damnificados por las intensas lluvias que cayeron durante la semana pasada”.

De igual manera, se informó que el personal de Obras Públicas se encuentra trabajando sobre la calle Arribeños en donde se colocó una bomba de mayor potencia para agilizar el tiempo de drenaje del agua de lluvia que resulta anegada.

Cabe destacar, que estas obras de mejoramiento de infraestructura en los barrios se trasladarán a los diferentes sectores de la ciudad de La Banda de acuerdo al relevamiento de necesidades que fue realizado por el personal del área.