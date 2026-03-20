El municipio repudia el robo de cables subterráneos de iluminación en el ingreso a la ciudad

Desde la comuna advirtieron sobre las consecuencias en la seguridad y solicitaron a los conductores extremar precauciones, mientras avanzan las tareas para restablecer el servicio.

Hoy 14:06

El Municipio de la ciudad de La Banda, a través del área de Iluminación, expresa su enérgico repudio ante el accionar de personas desaprensivas que sustrajeron cables subterráneos correspondientes al sistema de alumbrado en calle Necochea, en el ingreso a la ciudad.

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Como consecuencia de este hecho, el sector se encuentra actualmente sin alumbrado público, lo que puede generar riesgos para la circulación e implica un problema que va mucho más allá de la simple pérdida material o la falta de luz en la zona. Genera una reacción en cadena de perjuicios económicos, sociales y de inseguridad para los vecinos y transeúntes.

Por ello desde el Municipio se solicita a conductores extremar las medidas de precaución al transitar por la zona, especialmente durante horas nocturnas.

Asimismo, se informa que personal municipal ya se encuentra trabajando para solucionar el inconveniente a la brevedad.