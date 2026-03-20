Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 MAR 2026 | 31º
X
Locales

El municipio brindó un taller preventivo en el Jardín Municipal de Primera Infancia “Bambi”

La propuesta busca brindar herramientas para el abordaje temprano, promover el pensamiento crítico y fortalecer el rol de la comunidad educativa en el cuidado de niños y niñas.

Hoy 14:09

La Dirección de Prevención en Adicciones de la municipalidad de La Banda brindó un importante taller sobre prevención de sustancias peligrosas destinado a los docentes del Jardín Municipal de Primera Infancia “Bambi”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde el área perteneciente a la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial informaron que esta actividad se desarrolló bajo el título, “Acercando Realidades” y participó personal docente del nivel inicial.

El objetivo de esta propuesta es la prevención del uso de sustancias psicoactivas, formar personas que sean capaces de decidir con actitud crítica y brindarles información necesaria para tomar decisiones adecuadas en la vida, lejos de las prestaciones negativas de algún grupo vulnerable.

Por lo tanto, el taller está destinado a las familias que integran las comunidades educativas de nivel inicial y docentes del mismo para trabajar algunos conceptos e ideas que permitan pensar el cuidado y la prevención acerca del consumo problemático de sustancias en los niños y niñas.

Finalmente, desde la Dirección de Prevención en Adicciones destacaron que los talleres continuarán realizándose en otras instituciones educativas que defienden de la comuna bandeña.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Frías: investigan a un jefe policial por publicar imágenes íntimas en WhatsApp
  2. 2. Ian Lucas es el ganador de MasterChef Celebrity 2026
  3. 3. Dos policías denunciaron a Sebastián Corti y las causas en su contra ya son ocho
  4. 4. El tiempo para este viernes 20 de marzo en Santiago del Estero: la lluvia llegaría hacia la tarde
  5. 5. Milei habló en Tucumán y denunció una “carnicería” contra su Gobierno
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT