El municipio brindó un taller preventivo en el Jardín Municipal de Primera Infancia “Bambi”

La propuesta busca brindar herramientas para el abordaje temprano, promover el pensamiento crítico y fortalecer el rol de la comunidad educativa en el cuidado de niños y niñas.

Hoy 14:09

La Dirección de Prevención en Adicciones de la municipalidad de La Banda brindó un importante taller sobre prevención de sustancias peligrosas destinado a los docentes del Jardín Municipal de Primera Infancia “Bambi”.

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Desde el área perteneciente a la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial informaron que esta actividad se desarrolló bajo el título, “Acercando Realidades” y participó personal docente del nivel inicial.

El objetivo de esta propuesta es la prevención del uso de sustancias psicoactivas, formar personas que sean capaces de decidir con actitud crítica y brindarles información necesaria para tomar decisiones adecuadas en la vida, lejos de las prestaciones negativas de algún grupo vulnerable.

Por lo tanto, el taller está destinado a las familias que integran las comunidades educativas de nivel inicial y docentes del mismo para trabajar algunos conceptos e ideas que permitan pensar el cuidado y la prevención acerca del consumo problemático de sustancias en los niños y niñas.

Finalmente, desde la Dirección de Prevención en Adicciones destacaron que los talleres continuarán realizándose en otras instituciones educativas que defienden de la comuna bandeña.