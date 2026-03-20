Confirmado: Argentina jugará un amistoso ante Mauritania en La Bombonera

La Selección cerró un nuevo partido preparatorio tras la caída de la Finalissima y se despedirá del público antes del Mundial.

Hoy 14:18

Argentina ya tiene rival confirmado para la próxima fecha FIFA: enfrentará a Mauritania el viernes 27 de marzo a las 20:15 en La Bombonera.

El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales de la selección, donde también se informó que el sábado se darán a conocer los precios de las entradas, que saldrán a la venta el lunes.

Este amistoso surge como alternativa luego de la suspensión de la Finalissima ante España y la cancelación del partido frente a Qatar. Ante este escenario, la Asociación del Fútbol Argentino aceleró gestiones para asegurar un compromiso que le permita al equipo sumar rodaje a menos de tres meses del debut mundialista.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni tenía previsto reunir al plantel en Ezeiza incluso sin amistosos confirmados, con el objetivo de reencontrarse tras varios meses sin actividad juntos. Sin embargo, la necesidad de competir se volvió clave en la recta final de la preparación.

En ese contexto, surgieron distintas opciones, como Guatemala, aunque las restricciones de la FIFA complicaron las negociaciones. Finalmente, Mauritania apareció como una solución viable para completar la agenda.

De esta manera, la Selección tendrá una nueva oportunidad para ajustar detalles y probar variantes antes del gran objetivo: la defensa del título en el Mundial 2026.