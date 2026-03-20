Quién ocupará el lugar del Hiper en la Autopista y qué pasará con los trabajadores

Una histórica cadena del sur del país tomará el control del supermercado y marcará una nueva etapa en el consumo local.

Hoy 16:48

Santiago del Estero se prepara para un cambio importante en su mapa comercial: la llegada de La Anónima al tradicional híper Libertad de la autopista Juan Domingo Perón.

La operación, que forma parte de un acuerdo con Grupo Libertad, implica que el supermercado dejará de funcionar bajo la marca Libertad y pasará a ser operado por la cadena patagónica, en un proceso que se realizará de manera progresiva en los próximos meses. Los empleados tendrán sus puestos de trabajo asegurados.

La Anónima es una de las empresas supermercadistas más grandes y antiguas del país, con más de 100 años de historia y una fuerte presencia en el interior, especialmente en la Patagonia. Con esta movida, busca consolidarse en el norte argentino, donde hasta ahora tenía escasa participación.

Su desembarco en Santiago del Estero no es un hecho aislado: forma parte de una expansión que incluye nuevas sucursales en varias provincias, en línea con su estrategia de crecimiento nacional.

Qué va a cambiar

El impacto principal se verá en el supermercado:

* Cambiará la marca y la operatoria comercial.

* Se incorporará el modelo de negocios de La Anónima.

* Los empleados serán absorbidos, manteniendo la continuidad laboral.

En tanto, el resto del complejo —cine, locales comerciales y otros espacios— seguirá bajo la órbita de Grupo Libertad, por lo que el predio continuará funcionando de manera integral.