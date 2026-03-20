Recuperaron materiales robados a EDESE: secuestraron una moto e identificaron a cuatro sospechosos

El procedimiento se realizó en el paraje El Alto, donde una cuadrilla detectó la sustracción de postes y cables de aluminio.

Hoy 17:35

Un importante operativo policial permitió recuperar parte de materiales pertenecientes a la empresa EDESE que habían sido sustraídos en el paraje El Alto, departamento Río Hondo.

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Según el parte policial, el hecho fue reportado alrededor de las 10:00, cuando una cuadrilla de la empresa advirtió la presencia de varios hombres que se encontraban con un carro de tracción a sangre y rollos de cables en su poder. De inmediato, se dio aviso al jefe de redes de la empresa, Héctor Marcelo Juárez (51), quien luego radicó la denuncia correspondiente.

Rollos de cables recuperados

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Comunitaria N°58, con intervención del Subcomisario Eduardo Ledesma, realizó averiguaciones que permitieron identificar a cuatro hombres: Néstor Santiago Monteros (24), Diego Gabriel Albarracín (40), Reinaldo Francisco Palavecino (57) e Iván Saúl Monteros (19).

De acuerdo a lo informado, los sujetos manifestaron que los materiales —ocho postes de 11 metros y unos 2.000 metros de cable de aluminio— les habrían sido entregados por empleados de la empresa. No obstante, en ese momento hicieron entrega voluntaria de cinco postes y varios rollos de cable al personal de EDESE que se encontraba trabajando en la zona.

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En el lugar también se secuestró una motocicleta Honda Storm 125 cc de color rojo, además de un carro de tracción a sangre. Por su parte, personal de Criminalística llevó a cabo las tareas de rigor.

Informado de la situación, el fiscal de turno, Dr. Montenegro, dispuso la recepción de la denuncia penal, la correcta identificación de los cuatro involucrados, el secuestro del rodado y la restitución de los materiales recuperados a la empresa damnificada.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y el destino del resto de los elementos sustraídos.