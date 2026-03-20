Ricardo Darín contó qué fue lo que más le impactó de convertirse en abuelo: “Es fuerte”

El actor reveló cómo vivió el primer encuentro con el hijo de el Chino y Úrsula Corberó.

Hoy 19:14

En medio de su intensa agenda laboral, Ricardo Darín atraviesa un momento muy especial en lo personal: acaba de convertirse en abuelo. Con su estilo cercano y reflexivo, el actor habló sobre esta nueva etapa y compartió cómo vivió el nacimiento de su nieto.

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“Son cosas que... es como caminar y mascar chicle”, expresó entre risas al intentar describir cómo convive su rol de actor con esta nueva faceta familiar. Aunque aseguró que ya lo tiene “sentido y asumido”, reconoció que todavía no pudo ejercer plenamente el rol de abuelo: “No lo tengo muy ejercido. Todavía no tuve la oportunidad de tenerlo conmigo y malcriarlo”.

Darín recordó con emoción el primer encuentro con el bebé, un momento que lo marcó profundamente. “Lo conocí en el mismo instante en que salían del parto. Mi hijo venía adelante, abrió la puerta del ascensor, y lo más fuerte que sentí fue verlo a él como padre”, relató. Y agregó, sorprendido: “Dije: ‘Chino, padre… Dios mío, a lo que hemos llegado’”.

Sobre cómo está su hijo en esta nueva etapa, el actor no dudó: “Está fantástico, está feliz. Es tremendo. Mi hijo se transforma en padre”.

Consultado sobre si le dio algún consejo, fue tajante y fiel a su forma de ver la vida: “No, no se le puede dar consejo. Es un muchacho muy temperamental y cada uno tiene que hacer su propio camino”.

Por ahora, la dinámica familiar se organiza entre visitas y tiempos compartidos. “Siempre estamos pendientes de encontrar espacios para poder ir a verlos, y ellos también buscan la oportunidad de venir”, contó.