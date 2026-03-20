La intendente visitó y felicitó al Colegio "Shishilo" al cumplir 25 años de vida

La Ing. Norma Fuentes, visitó el Colegio Mutualista "Shishilo" en el marco de las celebraciones por los 25 años de vida institucional de su nivel inicial.
La jefa comunal fue recibida por el equipo directivo, docentes, familias y alumnos, quienes reconocieron el valor histórico del establecimiento y su rol fundamental en la formación de niños y niñas.
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"La educación en la primera infancia es la base sobre la cual se construye una sociedad más justa, inclusiva y con igualdad de oportunidades para todos”, expresó la Ing. Fuentes.
Además, destacó la importancia de acompañar y fortalecer a las instituciones educativas desde el Estado municipal para garantizar una formación de calidad a los santiagueños desde edades tempranas.
Participaron de la ceremonia la directora y la vicedirectora del nivel inicial, Mariana Jiménez y Lucía Mansilla, respectivamente. También estuvieron presentes la directora del nivel primario, Natalia Vittar; el rector del nivel secundario, Francisco Gálvez; y la representante legal, Cristina Solís de Salas.